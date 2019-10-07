Тбилиси, , 11:12 — REGNUM В настоящее время планов проведения новых переговоров между Тбилиси и Москвой у Грузии нет. Об этом сегодня, 7 октября, на итоговой пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который находится в Тбилиси с официальным визитом, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.

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«У нас ничего не запланировано», — подчеркнула глава государства, отметив при этом важность переговоров для решения грузино-российской проблематики.

В этом вопросе Зурабишвили призвала к содействию западных партнёров.

«На пути дипломатии мы просим наших партнеров, в том числе Германию, Францию, Америку, чтобы они никогда не забывали о Грузии», — приводит ТАСС слова президента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани, на которой стороны договорились о продолжении работы в женевском формате. Также главы МИД обсудили вопрос о возможности возобновления прямых авиасообщений между странами.

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Напомним, отношения между Россией и Грузией обострились в июне 2019 года после того, как в Тбилиси радикалы атаковали российскую делегацию, прибывшую на Межпарламентскую ассамблею православия. В столице Грузии начались беспорядки. На фоне антироссийских митингов и высказываний президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля Россия прекратила авиационное сообщение с Грузией.

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