Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Модернизация российского Черноморского флота и наращивание сил в Южном военном округе РФ беспокоит американских аналитиков. Стратегии «сдерживания» России в Черноморском регионе посвящен доклад, опубликованный аналитическим центром правительства США RAND Corporation.

Американские эксперты полагают, что для противодействия «растущему российскому влиянию» в Румынии и Болгарии нужно развернуть системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы. Такое вооружение защитит от возможного «наступательного ракетного удара со стороны России», говорится в документе.

Другие меры «сдерживания» в регионе — это расширение учений с участием стран НАТО, а также поддержка Украины и Грузии в развитии обороны. Отметим, что беспрецедентная активность НАТО, которая наблюдается в последние годы у границ России, в альянсе именуется «сдерживанием российской агрессии».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года о небывалой активности НАТО вблизи России заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В августе 2019 года он подтвердил, что на обстановка на западных границах России остается напряженной.

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