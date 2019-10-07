Киев, , 10:54 — REGNUM Телефонный разговор президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом, который был обнародован, не создал для украинского государства никаких проблем, и ее имидж не ухудшил.

Об этом в интервью «РБК-Украина», опубликованном сегодня, 7 октября, заявил представитель партии «Слуга народа», глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.

Соратник Зеленского заявил, что Украина по сути оказалась заложником ситуации в другом государстве, «которое для нас очень важно».

«В данной ситуации у нас небольшой выбор — мы можем пожелать США как можно скорее пережить этот кризис и решить его тем способом, который они будут считать законным и правильным. И продолжить сотрудничество с Украиной. Мы и сейчас слышим много голосов, что этот кризис не повлияет на отношения между США и Украиной. В этом контексте оснований для разговоров о какой-то «токсичности» я не вижу», — подчеркнул Яременко.

Также он сказал, что поскольку история стала настолько публичной, это лишает Киев возможности «даже задумываться» о том, чтобы попытаться подыграть какой-то из сторон в американской политике.

«Это было бы настолько контрпродуктивно, что я даже не хочу об этом говорить», — резюмировал глава комитета Рады по внешней политике.

ИА REGNUM напоминает, что накануне сам Трамп заявил, что он обязан изучить вопрос о возможной коррупции, связанной с сыном бывшего вице-президентаДжо Байдена. По словам Трампа, Хантер Байден получал 100 тыс. долларов в месяц от украинской компании Burisma, «хотя у него не было опыта в энергетике».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский допускает, что Киев вместе с американскими следственными органами может начать расследование в отношении Байдена. Об этом он сказал в интервью японскому изданию Kyodo, отдельно подчеркнув, что во время телефонного разговора с Трампом не почувствовал какого-либо давления и не слышал каких-либо жестких условий.