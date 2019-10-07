Дамаск, , 10:54 — REGNUM Американские военные отведены от границы с Турцией на северо-востоке Сирии, что противоречит обязательствам США перед курдскими формированиями «Сирийскими демократическими силами». Такое заявление опубликовано на сайте СДС.

Американцы не выполнили свои обязательства и вывели свои силы из приграничных с Турцией районов Сирии, заявило командование формированиями сирийских курдов. В заявлении утверждается, что вторжение турецких военных негативно отразится на борьбе с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «стабильности и мире», которые помогли установить курдские силы.

В СДС подчеркнули также, что намерены при необходимости дать отпор турецким силам.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Турция и США договорились создать в Сирии центр совместных операций, чтобы реализовать идею о создании на севере страны буферной зоны. Вместе с тем в начале октября турецкое руководство заявило, что может начать свою операцию на севере Сирии.

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