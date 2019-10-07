Тбилиси, 7 октября 2019, 10:47 — REGNUM Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с супругой 6 октября вечером прибыл с официальным визитом в Тбилиси. По информации пресс-службы президента Грузии, в Тбилисском международном аэропорту встречали представители правительства Грузии. Официальные встречи в рамках визита президент Германии проведет сегодня, 7 октября.
В президентском дворце пройдет церемония приема высокого гостя, после чего состоится встреча президентов Грузии и Германии в формате один на один, а затем — в расширенном формате. По окончании встреч Саломе Зурабишвили и Франк-Вальтер Штайнмайер сделают заявления для СМИ.
Комментируя журналистам это событие, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что визит президента Германии возведет двусторонние отношения на качественно новую ступень.
В рамках официального визита состоятся встречи президента Германии с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, председателем парламента Арчилом Талаквадзе, католикосом-патриархом Всея Грузии Илией Вторым. В программе визита также встречи с грузинскими бизнесменами в Тбилиси, посещение Кахети и ряда грузинских винзаводов, монастыря Алаверди и дворца царя Ираклия Второго.
Официальный визит президента Германии закончится 8 октября.