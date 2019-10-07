Тбилиси, , 10:47 — REGNUM Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с супругой 6 октября вечером прибыл с официальным визитом в Тбилиси. По информации пресс-службы президента Грузии, в Тбилисском международном аэропорту встречали представители правительства Грузии. Официальные встречи в рамках визита президент Германии проведет сегодня, 7 октября.

В президентском дворце пройдет церемония приема высокого гостя, после чего состоится встреча президентов Грузии и Германии в формате один на один, а затем — в расширенном формате. По окончании встреч Саломе Зурабишвили и Франк-Вальтер Штайнмайер сделают заявления для СМИ.

Комментируя журналистам это событие, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что визит президента Германии возведет двусторонние отношения на качественно новую ступень.

«Ранее Грузию посетила канцлер Германии Ангела Меркель, также состоялся визит президента Грузии в Германию, а сейчас начался визит президента Германии в Тбилиси. Это означает сильную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, европейской и евроатлантической интеграции Грузии… У нас с Германией интенсивные экономические отношения, которые характеризуются позитивной динамикой, растет число туристов из Германии. Особенно важно сотрудничество в сфере культуры и профессионального образования и в направлении реформирования этой сферы», — заявил Залкалиани.

В рамках официального визита состоятся встречи президента Германии с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, председателем парламента Арчилом Талаквадзе, католикосом-патриархом Всея Грузии Илией Вторым. В программе визита также встречи с грузинскими бизнесменами в Тбилиси, посещение Кахети и ряда грузинских винзаводов, монастыря Алаверди и дворца царя Ираклия Второго.

Официальный визит президента Германии закончится 8 октября.