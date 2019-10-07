Чебоксары, , 10:46 — REGNUM К многочисленным поздравлениям с 67-летием президента России Владимира Путина присоединился глава Чувашии Михаил Игнатьев, пожелав главе государства «дальнейших успехов и свершений на благо страны». Примечательно, что поздравление опубликовано не на официальном портале органов власти Чувашии, а на странице Михаила Игнатьева в «Инстаграме», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Поздравляю Владимира Владимировича с Днём рождения! Президенту нашей великой России желаю дальнейших успехов и свершений на благо страны, крепкого здоровья и счастья!» — говорится, в частности, в поздравлении.

Михаил Игнатьев также пожелал президенту, чтобы «удача, победы и успех» дальше сопутствовали «во всех созидательных начинаниях во имя России и во благо всех граждан нашей страны».

Сегодня, 7 октября, президент России Владимир Путин празднует 67-летие. Ранее отмечалось, что глава государства свой день рождения планирует отметить в кругу близких людей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин пять раз посещал Чувашию. Его последний визит был связан с проведением в республике в октябре 2014 года международного форума «Россия — спортивная держава». Тогда в Новочебоксарске он провёл заседание президентского Совета по развитию физической культуры и спорта.

В первый раз Владимир Путин побывал в Чебоксарах в сентябре 1999 года в ранге премьер-министра и принял участие во всероссийском совещании по жилищному строительству. Второй его визит состоялся в феврале 2004 года, накануне своей второй предвыборной кампании в президенты, третий — в сентябре 2007 года: в Чувашию он прибыл сразу после того, как отправил в отставку правительство Михаила Фрадкова. Четвёртая рабочая поездка в Чувашию состоялась в 2010 году в студенческий праздник, День святой Татьяны, — 25 января.