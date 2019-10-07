Сеул, , 10:51 — REGNUM К концу текущего года в Южную Корею доставят еще пять истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой представителей министерства обороны страны.

Напомним, что первые два истребителя представители министерства национальной обороны Южной Кореи получили 29 марта текущего года. Максимальная скорость F-35A составляет 1,8 Маха, на вооружении самолетов — ракеты различного назначения, а также корректируемые авиабомбы JDAM и SDB.

В настоящее время на вооружении ВВС находится восемь единиц боевой техники, однако к концу года их число увеличится до тринадцати.

Предполагается, что к 2021 году на вооружении страны будет находиться 40 истребителей F-35A, общая стоимость которых составит 7,4 трлн вон (~$6,18 млрд).

По словам представителей управления, с 2021 по 2025 год правительство страны намерено выделить еще 3,9 трлн вон (~$3,25 млрд) на покупку истребителей нового поколения.