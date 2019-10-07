Майкоп, , 10:45 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов «от себя лично и от имени жителей республики» поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина. Он пожелал главе государства крепкого здоровья, долгих лет жизни и больших успехов в работе на благо страны.

«Благодаря Вашей огромной жизненной энергии и духовной силе, упорству в достижении цели, наша страна год от года уверенно развивается, укрепляя свою государственность, суверенитет и авторитет на международной арене», — написал Кумпилов у себя в Instagram.

Глава Адыгеи также подчеркнул, что профессиональный опыт и политическая дальновидность Путина позволяют ему «успешно решать самые сложные государственные задачи» и развивать экономику и социальную сферу РФ.

Напомним, сегодня, 7 октября, президенту России исполняется 67 лет.

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