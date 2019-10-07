7 октября 2019 | Время чтения 3 мин

Сегодня Анкара пока не противник НАТО, но уже и не союзник. В отличие от Греции, которая для американцев становится важным инструментом решения проблем Восточного Средиземноморья. Исторический парадокс: христианская Греция разворачивается в сторону США, а мусульманская Турция – в сторону России.

Станислав Тарасов, , 10:39 — REGNUM Произошло то, о чем в последние два-три года писали греческие и американские средства массовой информации. В Афинах министр иностранных дел Греции Никос Дендиас и государственный секретарь США Майк Помпео подписали новое бессрочное соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Оно предоставляет право американцам помимо расширения их базы Суда на Крите использовать инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис и создавать в Греции новые военные объекты, усиливающие военное присутствие США на южном фланге Европы. Зачем? На этот вопрос четко ответил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с Помпео: «Мы договорились обновить соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое укрепит наши общие военные и стратегические возможности в регионе, в интересах региональной безопасности и стабильности. Тем более когда в Эгейском море и Восточном Средиземноморье происходят действия, которые бросают вызов суверенным правам Греции и Кипра, нарушают международное право и часто сопровождаются радикальной и контрпродуктивной риторикой. Я имею в виду действия соседней Турции, которые часто не согласуются с политикой дружбы и сотрудничества».

Так была официально обозначена главная задача Афин. Что же касается Вашингтона, то госсекретарь в ходе своего визита воздерживался от антитурецких заявлений. Однако не случайно предпринятый американцами шаг совпадает с моментом обострения отношений с Анкарой и проблемами в Восточном Средиземноморье из-за буровых работ, которые Турция проводит у побережья Кипра. Но это только предлог. По оценке военных экспертов, американцы стали оформлять в этом регионе новую военную конфигурацию, как говорил председатель Объединенного комитета начальников штабов США (CJCS) генерал Джозеф Данфорд, «с учетом текущих операций в Восточном Средиземноморье, Ливии и Сирии». И если раньше Вашингтон пытался поддерживать определенное равновесие между Грецией и Турцией, поскольку эти две страны входят в НАТО, то сейчас ситуация качественно меняется.

США уже имеют свою первую постоянную военную базу в Израиле, который подписал с Грецией соглашение о военном сотрудничестве, как и оборонительные и военные отношения с Кипром. Фактически речь можно вести если не о блоке, то о военно-политическом альянсе США, Греция, Израиль и Кипр, в котором только Израиль не является членом НАТО. Зато Турция, член альянса, выведена за скобки. Анкара, чутко реагирующая на ситуацию в Восточном Средиземноморье, которое относит к зоне своих стратегических интересов, конечно, воспринимает американские «сигналы». Вопрос в том, как дальше Турция будет воспринимать ход событий — как операцию Вашингтона по «укрощению строптивой» с шансами выйти на какие-то договоренности или как «окончательное решение» США «пожертвовать Турцией, главным партнером по НАТО на восточном фланге Североатлантического альянса, и пойти на сближение с Грецией».

От ответа американцев зависит сценарий дальнейших действий турок. Во-первых, отмечает The Wall Street Journal, предпринимая военную операцию на северо-востоке Сирии, Анкара может «вынудить США вывести свои войска из этой страны». Кстати, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил о возможности внезапно начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии для создания там зоны безопасности. Во-вторых, официально заявить о выходе из возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В-третьих, попросить американцев покинуть авиабазу Инджирлик. В-четвертых, сковать возможности Вашингтона на Ближнем Востоке и в бассейне Черного моря, вплоть до Закавказья. В-пятых, продолжить политику маневрирования с американцами. В-шестых, пойти на более тесное военно-техническое и политическое сотрудничество с Россией, усиление российского фактора в регионе Черного и Средиземного морей, двигаться в направлении ШОС и, возможно, Евразийского союза.

Если подобное произойдет, то НАТО станет разваливаться на группы стран, преследующих интересы общие, но лишь региональные, что приведет к обострению геополитической обстановки. Для Турции альянс может перестать быть «защитным зонтиком» в самом широком смысле слова. Хотя сейчас Анкара пока не противник НАТО. Однако она уже и не союзник, о чем открыто пишут американские издания. В отличие от Греции, которая для США становится важным инструментом решения проблем Восточного Средиземноморья. Исторический парадокс: христианская Греция разворачивается в сторону США, а мусульманская Турция — в сторону России. Планы Вашингтона блокировать Москву в Черном море с помощью Анкары перемещаются уже в Средиземное море, что приведет к серьезным геополитическим изменениям в регионе. Как ни крути, американцы отступают.