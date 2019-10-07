Челябинск, , 10:38 — REGNUM Полномочия вице-мэра Челябинска Евгения Крехтунова распределены между тремя тремя руководителями. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Его обязанности будут выполнять глава управления по вопросам ЖКХ Дмитрий Петров, ответственный за обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Александр Рымарев, а также глава управления экологии и природопользованию Алёна Юшкова.

Как сообщало ИА REGNUM, Крехтунов подал в отставку. По данным пресс-службы, это произошло 4 октября.

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