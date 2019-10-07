Киев, , 10:37 — REGNUM Сочетание опыта массовых акций протестов с огромным количеством оружия у населения Украины и с трусливостью, слабостью силовиков делает вероятный «Майдан» крайне опасным для всех — как для власти, так и протестующих.

Такое мнение сегодня, 7 октября, выразил украинский политолог Виктор Небоженко, говоря о массовых акциях протеста, которые состоялись в ряде городов страны накануне.

Напомним, что организаторы и участники акции под названием «Нет — капитуляции» протестуют против согласия властей Украины на урегулирование в Донбассе по «формуле Штайнмайера». Самая массовая акция 6 октября состоялась в Киеве, где на Майдане собралось, по разным оценкам, 5−10 тыс. человек. В свою очередь, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, чтоакция организована за деньги.

«Это новая политическая реальность Украины. Опасность нового «Майдана» — в непредсказуемости и его неизбежном превращении в что-то более неожиданное или радикальное (досрочные выборы, переворот, «кровавое воскресение» и т. д). Эта опасность подстерегает, как старую власть (Порошенко и компания), так и новую власть (Зеленский и компания). А «выиграют» третьи, вероятно, не совсем гражданские, малоизвестные политические силы и лидеры. Но не надолго», — комментирует Небоженко.

Вместе с тем, эксперт констатирует, что пока все попытки нового Майдана связываются с личностью бывшего «президента-олигарха» Порошенко, у него не будет шансов на удачу.

ИА REGNUM напоминает, что Порошенко накануне посетил акцию протеста, пообщался с ее участниками и заявил, что «народ знает, что делать».

«Люди пришли сюда защищать Украину. Они не пришли сюда ни за одного политического лидера, ни за одну политическую партию. Они пришли сюда, потому что любят Украину», — заявил экс-президент.