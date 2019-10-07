Кызыл, , 10:35 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил президента РФ Владимира Путина с днём рождения, отметив, что жителям республики есть, за что благодарить главу государства.

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«Сегодня у нашего Президента Владимира Владимировича Путина День рождения и его поздравляет вся Тува! Нам есть чем гордиться. Нам есть, за что его благодарить», — написал Кара-оол на своей странице в Facebook.

Глава республики отметил, что российский лидер всегда поддерживал жителей Тувы, их желание сделать республику сильнее.

«Благодаря его пониманию наших перспектив и места в развитии страны мы начали движение к масштабному, прежде всего, экономическому развитию», — подчеркнул Кара-оол.

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«Тува присоединяется к поздравлениям миллионов россиян! — добавил глава республики. — Здоровья Вам, уважаемый Владимир Владимирович, счастья и успехов в работе на благо России и её граждан».

Напомним, президента РФ с днём рождения, который он отмечает сегодня, 7 октября, также поздравили юнармейцы республики. Свыше 200 подростков выстроились на набережной Енисея около скульптуры «Царская охота» в Кызыле в форме слов — Путин и Тува, которые посередине соединили символом сердца.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Владимир Путин отдыхал в Туве, где совершил сплав по реке и собирал ягоды. Тогда его сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселёв, глава региона Шолбан Кара-оол, министр обороны РФ Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

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