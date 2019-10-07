Пхеньян, , 10:27 — REGNUM Посол Индонезии в Северной Корее Берлиан Напитупулу передал верительную грамоту главе Президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Чхве Рён Хэ, сообщает Sindonews.

«Я передал верительную грамоту председателю Президиума ВНС, чтобы полностью представлять правительство и нацию Индонезии в Северной Корее. Мы благодарны за то, что все события прошли гладко, и мы являемся первым иностранным посольством в Северной Корее, которое направило подобный документ новому главе Президиума ВНС Чхве Рён Хе», — заявил Берлиан Напитупулу.

«Мы говорили об отношениях между двумя странами и передали приветствие от президента Индонезии Джоко Видодо лидеру КНДР Ким Чен Ыну», — продолжил посол.

Известно, что председатель президиума ВНС также выразил свои поздравления по поводу переизбрания Джоко Видодо на пост президента Индонезии и надежду, что отношения между двумя странами будут и впредь развиваться.

Кроме того, Берлиан Напитупулу отметил, что Индонезия всегда привержена продвижению исторических отношений между двумя странами, которые были тесно связаны во времена президента Сукарно и президента Ким Ир Сена.

Напомним, встреча президента Сукарно с президентом Ким Ир Сеном состоялась в Пхеньяне в 1964 году.

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