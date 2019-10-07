Магас, , 10:25 — REGNUM Успехов в государственных делах на благо России и крепкого здоровья пожелал президенту РФ Владимиру Путину глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. В своем поздравлении главе государства он отметил, в республике с его именем связывают надежды на благополучное будущее и процветание.

«Как и все народы России, мы связываем с Вашим именем надежды на мир, стабильность и дальнейшее процветание страны», — написал Калиматов.

Он также отметил, что в республике очень ценят внимание, которое Путин оказывает Ингушетии, а также «поддержку социально-экономических инициатив региона».