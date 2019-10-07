История вопроса



Международная федерация футбола. Главная футбольная организация в мире, определяющая порядки проведения самых значимых турниров и чемпионатов.



Хозяйкой Чемпионата мира-2018 стала Россия. Действующие чемпионы — сборная Франции, которая завоевала титул во второй раз. Сборная России дошла до четвертьфинала и уступила сборной Хорватии по пенальти. Лучшим бомбардиром сборной признан Федор Смолов, после Чемпионата перешедший в московский Локомотив. Сможет ли он сыграть на следующем чемпионате, который пройдет в Катаре в 2022 году будет зависеть от множества факторов. Не последнюю роль сыграет жеребьевка, которая должна пройти в июле 2019 года.



В 2015 году в ФИФА разгорелся коррупционный скандал, в результате которого некоторые руководители ушли в отставку.