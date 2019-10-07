Москва, 7 октября 2019, 10:25 — REGNUM Сегодня, 7 октября, глава республики Карелия Артур Парфенчиков поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. Поздравления Парфенчиков разместил в соцсети «ВКонтакте».
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Парфенчиков поблагодарил Путина за помощь в решении ключевых вопросов экономического развития Карелии и подготовке республики к 100-летнему юбилею.
«От всего сердца поздравляю главу нашей сильной и многонациональной страны. Желаю здоровья, верных соратников и реализации планов, направленных на повышение благосостояния граждан России», — говорится в поздравлении.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Брянский губернатор отметил, что «Россия сильна своими регионами. Прочный фундамент, созданный Владимиром Владимировичем за годы его руководства страной, позволяет уверенно смотреть в будущее».
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