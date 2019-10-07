Москва, , 10:17 — REGNUM Донбасс и есть высшее проявление духа украинского народа, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Для меня, в отличие от многих, украинский народ существует… Для меня высшее проявление свободы и украинского духа — это Донбасс. Вот он-то и есть украинский народ как таковой. Остальные — струхнули… А почему я должен считать украинским народом Львов? Он ненавидит Россию, он называет ее оскорбительно совершенно, никак не уважает ее», — заявил Кургинян.

По его словам, будущее Украины зависит от того, удастся ли украинскому народу удержать целостность государства, что невозможно без Востока Украины, который «выразил величие украинского духа Донбасской революцией против бандеровской мерзости».

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