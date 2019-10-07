Москва, 7 октября 2019, 10:17 — REGNUM Донбасс и есть высшее проявление духа украинского народа, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По его словам, будущее Украины зависит от того, удастся ли украинскому народу удержать целостность государства, что невозможно без Востока Украины, который «выразил величие украинского духа Донбасской революцией против бандеровской мерзости».
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