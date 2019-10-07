Минск, , 10:12 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 67-летием.

Лукашенко отметил, что последовательные усилия Путина, его огромный труд и самоотдача лежат в основе значимых успехов, которых добилась Россия в построении мощной и независимой державы.

«Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене», — говорится в поздравительной телеграмме.

Напомним, сегодня, 7 октября, российский лидер отмечает свое 67-летие. Обычно в своей день рождения в график главы государства включены рабочие и публичные мероприятия. Ранее главу российского государства поздравили лидеры Молдавии и Армении, а также главы регионов РФ.

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