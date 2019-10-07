Москва, , 10:09 — REGNUM Олигарх Коломойский объединил против себя весь запад Украины, бывшего ее президента олигарха Порошенко вместе с другими олигархами, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Кургинян отметил, что олигарх Игорь «Беня» Коломойский, который продвинул Владимира Зеленского на пост президента Украины, сейчас начал атаковать всех своих олигархических конкурентов, которые очень тесно связаны с американскими элитами. В частности, Коломойский идет против Виктора Пинчука, который «является витриной Демпартии США», против олигарха Рината Ахметова и даже против Джорджа Сороса, что совсем непозволительно.

«Что должен делать президент? Он от него не может отказаться, а тот на всех прет. Значит все эти перепуганные собираются вместе. Получается союз трех областей [Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской], господина Порошенко и всех магнатов, которые боятся Коломойского. Вы уже оказываетесь на грани государственного кризиса», — подытожил Кургинян.

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