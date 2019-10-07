Магас, , 10:09 — REGNUM У следственного управления Следственного комитета Ингушетии появился новый руководитель. Главой ведомства стал генерал-майор юстиции Андрей Коновод. На днях состоялось его представление коллективу управления, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе СКР по региону.

Коновода представил сотрудникам управления, а также главам правоохранительных и силовых ведомств Ингушетии Сергей Горяйнов — и. о. руководителя управления кадров СКР. Он вручил новому руководителю служебное удостоверение и пожелал успехов в работе.

Андрей Коновод прибыл в Республику Ингушетия из Еврейской автономной области, где он работал руководителем следственного управления СКР с 9 мая 2013 года. О новом главе СКР Ингушетии известно, что ему 44 года. Он уроженец города Комсомольска-на-Амуре.

До прихода в органы прокуратуры в 1999 году он работал следователем, а затем старшим следователем Дальневосточного УВД на транспорте. В его послужном списке также годы работы на руководящих постах в транспортной прокуратуре, в прокуратурах Хабаровского края и Сахалинской области.