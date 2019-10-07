Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил опасения, что возможный импичмент станет пятном на его биографии, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Дональд Трамп

По их словам, об этом глава Белого дома рассказал республиканцам в Палате представителей Конгресса. Американский лидер заявил, что они «не захотели бы» иметь такое пятно на своей биографии.

Вместе с тем Трамп отметил, что начатая процедура импичмента поможет ему переизбраться на выборах президента США в 2020 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в США инициирована процедура импичмента Дональда Трампа на основании подозрений в том, что он якобы добивался от своего украинского партнёра Владимира Зеленского расследования действий сына экс-госсекретаря Джозефа Байдена в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи.

Стенограмма телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся ещё в июле 2019 года, была опубликована Белым домом 25 сентября после скандальной утечки беседы двух лидеров.

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