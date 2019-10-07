Амстердам, , 10:03 — REGNUM Европейский союз не может самостоятельно обеспечить собственную безопасность. Для защиты от Китая и России он нуждается в помощи Соединённых Штатов. Такое мнение высказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, пишет Euronews.

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«Мы не можем гарантировать нашу собственную безопасность», — сказал Рютте, утверждая, что у Европы нет альтернативы её союзу с США.

По его словам, Европа должна согласиться с требованиями президента США Дональда Трампа и развивать хорошие отношения с Соединенными Штатами.

«Нам это не нравится, но время, когда Европа могла бы спрятаться под зонтиком безопасности США за крошечную сумму денег, закончилось», — сказал он.

В этой связи Рютте выступил за то, чтобы ЕС «увеличил средства для удержания НАТО на плаву перед лицом растущих угроз со стороны Китая, России и других стран».

Он также отметил, ссылаясь на опросы, что почти три четверти жителей Нидерландов считают, что членство в НАТО важно для безопасности их страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский совет по международным отношениям (ECFR) обозначил главные угрозы, которые стоят перед Европейским союзом. Так, на первом месте в списке угроз ЕС оказались радикальные исламистские группировки. На втором месте — Российская Федерация и международные криминальные организации. Третье место заняла Корейская Народно-Демократическая Республика.

По данным ECFR, больше всего каких-либо действий Москвы боятся в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше. В Великобритании и Германии испытывают по этому поводу тревогу.

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