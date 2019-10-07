Москва, , 10:02 — REGNUM Киев является заложником трех западных областей Украины под руководством Львова, которые не согласны ни на что, кроме геноцида на Донбассе, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Кургинян отметил, что Львовская область не принимают «формулу Штайнмайера» и призывает Тернопольскую и Ивано-Франковскую области Украины к тому же самому.

«А значит возникает вопрос, что у вас за террористы во Львове, Тернополе и других местах, и что вы с ними-то будете делать? Может быть еще одну антитеррористическую операцию?», — задал Кургинян вопрос собравшимся в студии украинским экспертам.

По его словам, как только украинская власть начинает говорить о каком-либо государственному урегулировании войны в Донбассе в русле международных соглашений, поднимается Галичина, а украинская власть становится беспомощным ее заложником.

«Этим областям нужно одно — чтобы вы осуществили геноцид на Донбассе. Ничего другого их не устраивает, потому что отдавать они его не хотят, а там каким-то образом мириться с тем, что их там не любят, они тоже не хотят. А вы — марионетки этих трех областей!», — продолжил мысль Кургинян.

Напомним, что идеология бандеровцев подразумевает геноцид неугодного им населения восточных и центральных областей Украины, которые по их преступной терминологии называются «москалями» и «омоскаленными» соответственно.