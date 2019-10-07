Москва, 7 октября 2019, 10:02 — REGNUM Киев является заложником трех западных областей Украины под руководством Львова, которые не согласны ни на что, кроме геноцида на Донбассе, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Кургинян отметил, что Львовская область не принимают «формулу Штайнмайера» и призывает Тернопольскую и Ивано-Франковскую области Украины к тому же самому.
По его словам, как только украинская власть начинает говорить о каком-либо государственному урегулировании войны в Донбассе в русле международных соглашений, поднимается Галичина, а украинская власть становится беспомощным ее заложником.
Напомним, что идеология бандеровцев подразумевает геноцид неугодного им населения восточных и центральных областей Украины, которые по их преступной терминологии называются «москалями» и «омоскаленными» соответственно.