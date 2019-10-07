Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Сенатор и кандидат в президенты США Берни Сандерс выписался из больницы и вернулся домой, чтобы немного отдохнуть, сообщил политик на своей странице в твиттере 6 октября.

Сандерс подчеркнул, что восстановление после экстренной операции на сердце идет хорошо и он уже чувствует себя намного лучше. Благодаря всех за добрые пожелания и поддержку, Сандерс пишет:

Берни Сандерс «Я более чем когда-либо полон решимости бороться вместе с вами за то, чтобы сделать здравоохранение одним из прав человека».

Тем самым политик продолжает свою генеральную линию в отношении здравоохранения, по которой у него есть размежевания с республиканцами. Так, два года назад Сандерс и 15 его соавторов Сената представили законопроект Medicare for All — план медицинского обслуживания, который некоторые республиканцы назвали «последним демократическим рывком к более высоким налогам». Сандерс ответил, что Республиканская партия не имеет доверия по вопросу о здравоохранении.

Ранее, выписавшись из больницы, Сандерс твердо заявил о намерении вернуться к работе.