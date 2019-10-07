Лондон, , 09:54 — REGNUM Иск в Верховный суд Великобритании собирается подать премьер-министр страны Борис Джонсон, чтобы вывести Королевство из состава Евросоюза с соглашением или без него. Об этом пишет газета Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Собеседники издания отмечают, что Джонсон готов пойти в суд, чтобы избежать необходимости просить Брюссель о отсрочке Brexit на три месяца — до 31 января 2020 года.

Сделать это главу правительства заставляет закон, принятый в сентябре под давлением оппозиции. Согласно закону, премьер-министр должен просить о переносе «разрыва» с ЕС в том случае, если до 19 октября Брюссель и Лондон не договорятся об условиях Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, Джонсон является горячим сторонником Brexit, он не раз категорично высказывался о необходимости выхода при любых условиях. Выход Королевства из ЕС намечен на 31 октября.

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