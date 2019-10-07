Анкара, , 09:49 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции вызвало временного поверенного в делах Соединенных Штатов в Анкаре после того, как в аккаунте посольства США в Twitter появился лайк сообщению, враждебному по отношению к турецкой Партии националистического движения, сообщает Anadolu.

По данным издания, американское посольство поставило лайк сообщению сторонника организации FETO (признано Турцией террористической) Эргуна Бабахана с призывом к отставке лидера Партии националистического движения Турции Девлета Бахчели.

«В МИД Турции был вызван заместитель посла США. Ему было предложено дать объяснение по поводу сообщения в соцсетях», — сообщает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции давно требуют от Вашингтона выдачи исламского проповедника и лидера организации FETO Фетхуллаха Гюлена. По версии Анкары, он причастен к организации попытки государственного переворота в Турции.

Турецкие власти считают основанную Гюленом организацию FETO террористической, а её членов — причастными к попытке госпереворота в 2016 году. Сам Гюлен находится в США, в штате Пенсильвания, осуждает переворот и заявляет, что не причастен к тем событиям.

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