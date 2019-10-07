Грозный, , 09:48 — REGNUM Мать главы Чечни Рамзана Кадырова удостоена звания «Почётный гражданин города Грозного». Руководство столицы Чечни присвоило это звание Аймани Кадыровой в знак признания ее заслуг на посту президента Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

По словам мэра Грозного Ибрагима Закриева, Аймани Кадырова принимает активное участие в решении многих социальных проблем в городе. В рамках празднования 201-й годовщины со дня образования столицы Чечни эту награду ей вручил ей сын — Рамзан Кадыров.

«Это признание исключительно благородной заботы о малоимущих, больных, престарелых, одиноких гражданах и сиротах города Грозный. На протяжение многих лет огромное количество семей в столице Чечни улучшили свои жилищные условия, получили возможность выехать в другие регионы и страны для лечения в специализированных клиниках», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Читайте также: Президент России наградил орденом Дружбы Аймани Кадырову

Как сообщало ИА REGNUM, в 2008 году президент России Владимир Путин наградил Аймани Кадырову орденом Дружбы. В указе сказано, что награда вручена за вклад в укрепление мира и дружбы между народами Северного Кавказа, активную благотворительную и общественную деятельность.