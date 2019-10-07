Екатеринбург, , 09:49 — REGNUM Мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому предстоит столкнуться с валом критики из-за некачественных ремонтов в центре. Об этом заявил депутат гордумы, глава фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков у себя в Facebook.

Избранник раскритиковал работы по реконструкции тротуара на проспекте Ленина. Парламентарий возмутился тем, как подрядчик организовал укладку плитки — по мнению Жукова, покрытие не переживёт и одну зиму.

«Мы, нахмурив брови, будем ругать градоначальника Александра Геннадьевича и мечтать о том, что порядок когда-нибудь кто-нибудь все-таки наведет», — написал депутат.

По мнению руководителя фонда, мэру нужно более адекватно организовать работу со своими профильными заместителями — сейчас же, считает Жуков, глава города не хочет задавать подчинённым «правильные вопросы».

Напомним, ранее на благоустройство в Екатеринбурге пожаловался драматург Николай Коляда. Театральный режиссёр попросил мэра и губернатора повлиять на ремонт проспекта Ленина.

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