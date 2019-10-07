Сан-Франциско, США, , 09:34 — REGNUM Россия готова дать Соединенным Штатам гарантии невмешательства во внутренние дела, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на форуме «Диалог Форт-Росс» в Сан-Франциско.

«Мы давно предлагаем обменяться письмами с гарантиями о невмешательстве в дела друг друга», — сказал Антонов, добавив, что российская сторона не получила положительной реакции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия Государственной думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны предложила депутатам организовать международные слушания для обсуждения ситуации вмешательства в иностранные дела.

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