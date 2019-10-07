Киев, , 09:34 — REGNUM Украина не может безболезненно отказаться от выполнения так называемой «формулы Штайнмайера», заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Богдан Яременко 7 октября в интервью «РБК-Украина».

Согласовав «формулу Штайнмайера» в Минске, Украина взяла на себя определённые обязательства, сообщил он.

«Если мы уважающая себя страна, мы должны её придерживаться. Что-то подобное уже зафиксировано в Минских договорённостях. И сами Минские договорённости, хотя с моей точки зрения и не являются международным договором, но политически они для нас обязывающие», — добавил парламентарий.

Еременко добавил, что украинское законодательство не должно дословно повторять «формулу Штайнмайера», однако оно должно передавать её суть.

Напомним, ранее на Украине прошли массовые акции протеста против выполнения «формулы Штайнмайера», которую протестующие считают «формулой капитуляции Украины».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики одного из неонацистских добровольческих формирований заняли посёлок на лини соприкосновения Украины и ЛНР, и заявили, что останутся на позициях, даже после отведения ВСУ.

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