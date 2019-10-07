Лиссабон, , 09:28 — REGNUM Победителем на парламентских выборах, которые прошли 6 октября в Португалии, стала Социалистическая партия премьер-министра Антониу Кошты. Такие данные приводит португальский Центризбирком.

По итогам обработки 98,98% избирательных бюллетеней партия Кошты набирает 36,65% голосов. На втором месте — Социал-демократическая партия с результатом 27,90%, далее идут Левый блок (9,67%) и Коалиция демократического единства (6,46%).

Явка составила 54,5%. При 9,34 млн зарегистрированных избирателей участие в голосовании приняли 5,09 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом составе парламента социалисты получают 106 мест из 230.

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