Москва, , 09:21 — REGNUM Большую поездку на поезде по России решил совершить генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо. Об этом он рассказал на форуме «Российская энергонеделя» в Москве корреспонденту ТАСС.

Как сообщил Баркиндо, идея принадлежит министру энергетики России Александру Новаку.

«Идея проехать на поезде от Москвы до Владивостока мне очень понравилась. Я обязательно совершу такую поездку», — рассказал глава ОПЕК.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября на форуме «Российская энергонеделя» Новак заявил, что странам ОПЕК за три года сотрудничества с другими нефтепроизводящими странами, не входящими в нефтяной картель, удалось добиться положительного результата в нефтяной отрасли после наступившего кризиса.