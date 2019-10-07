Грозный, , 09:14 — REGNUM Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения.

«Сегодня Россия отмечает день рождения национального лидера, своего президента Владимира Путина! Я твёрдо убеждён в том, что жители Чечни с особым удовольствием его поздравят и пожелают успехов в труде во благо народов России! Для этого есть тысячи причин», — написал глава Чечни на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Кадыров отметил, что глава государства «решительно поддерживал первого президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и его команду», что позволило освободить Чечню «от чёрных сил зла».

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«Под руководством Владимира Владимировича Россия выдержала испытания, окрепла, выдержала массированную экономическую и политическую атаку западных недругов. А Чечня из опустошённой и растерзанной территории превратилась в цветущий оазис», — заявил глава республики.

Рамзан Кадыров искренне пожелал российскому лидеру «крепкого здоровья и удачи в нелёгком труде во имя России и её многонационального народа».

Напомним, сегодня, 7 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин отпразднует свой 67-й день рождения. Ранее главу государства уже поздравили президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Молдавии Игорь Додон.

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