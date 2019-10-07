Грозный, , 09:14 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоен награды Совета Федерации. Ему вручен почетный знак Совета Федерации Федерального Собрания России. Награда была присуждена чеченскому лидеру за заслуги в развитии парламентаризма, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

«За большой вклад в государственное строительство и совершенствование законодательства Чеченской Республики наградить почетным знаком СФ ФС России за заслуги в развитии парламентаризма главу Чеченской Республики Кадырова Рамзана Ахматовича», — сказал, вручая награду, председатель комитета верхней палаты парламента по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Он также назвал подвигом то, что сделали жители Чечни за последние годы, восстанавливая разрушенную в годы военных кампаний республику.

«…Вы своим трудом, своим энтузиазмом под руководством замечательного главы республики совершили героический подвиг. Подвиг, который сделал из разрушенного города город-сказку, город-сад», — цитирует Тимченко пресс-служба главы Чечни.