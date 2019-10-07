Сеул, , 09:01 — REGNUM Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове посетит с официальным визитом США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, в рамках своего визита в Вашингтон Ли До Хун встретится со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном, с которым обсудит пути сотрудничества между странами.

Отмечается, что представители двух стран также обменяются мнениями относительно срыва рабочих переговоров США и КНДР.

Известно, что спецпредставитель Южной Кореи намерен встретиться с заместителем генерального директора Бюро по делам Азии и Океании МИД Японии Шигеки Такизаки, который также прибудет в США с официальным визитом.

Отметим, что Ли До Хун будет находиться в США в период с 7 по 10 октября.