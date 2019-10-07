Ликвидация террористов и безопасное возвращение сирйиских беженцев на родину — таковы цели создания Турцией зоны безопасности на севере Сирии. Об этом заявил 7 октября официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Анкара, , 08:58 — REGNUM Создание зоны безопасности преледует две цели: обеспечение безопасности турецкой границы за счет уничтожения террристов и безопасная возможность для беженцев вернуться домой, пояснил он.

«Турция сильна и решительно настроена», — говорится в заявлении Калына в Twitter.

Намерение Анкары создать буферную зону не противоречит территориальной целостности Сирии, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о подготовке операции на северо-востоке Сирии. Он допустил скорое начало военных действий против курдских формирований, которые турецкая сторона считает террористическими.

Читайте также: Эрдоган грозит начать вторжение в Сирию через несколько дней

А также: Турция: нам нужна зона безопасности для возвращения сирийских беженцев