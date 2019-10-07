Сан-Франциско, США, , 08:49 — REGNUM Диалог России и США о противодействии терроризму полезен для обеих стран, он должен быть насыщенным и постоянным. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов журналистам на полях международного форума «Диалог Форт-Росс» в Сан-Франциско.

Российский посол отметил, что Москва давно предлагала такой диалог. Встречи происходят на уровне заместителей глав МИД и экспертов. Важно, чтобы разговор был субстантивным, насыщенным, постоянным, отметил Антонов.

Дипломат подчеркнул свою убежденность в том, что такой диалог приносит пользу как России, так и США. В сентябре в Вене заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов и первый замглавы Госдепа США Джон Салливан, уточнил он, обговорили конкретные вопросы взаимодействия и наметили планы встречи экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки российский президент Владимир Путин предложил возобновить работу двусторонней группы по борьбе с терроризмом, которая действовала в 2001—2014 годах.

Читайте также: Россия призвала НАТО и США отказаться от гонки вооружений в Европе