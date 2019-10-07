Кишинёв, , 08:47 — REGNUM Лидер Молдавии Игорь Додон поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с 67-летием.

«Сердечно поздравляю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днем рождения, искренне желаю ему крепкого здоровья, долгих плодотворных лет и новых достижений во имя России», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Молдавский лидер выразил уверенность, что опыт Путина, его энергия и силы будут и в дальнейшем направлены на достижение высоких целей развития и модернизации страны, повышения благосостояния граждан РФ и усиления роли России на международной арене.

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Напомним, сегодня, 7 октября, российский лидер отмечает свое 67-летие. Обычно в своей день рождения в график главы государства включены рабочие и публичные мероприятия.

Ранее Путина поздравил с днем рождения президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

«Ваша мудрая и многогранная политика […] направленная на всестороннее развитие и процветание России, пользуется заслуженным уважением и высоким доверием российского народа и всего мирового сообществ», — отметил глава Киргизии.

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