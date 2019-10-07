Париж, , 08:45 — REGNUM Франция внимательно следит за ситуацией в Ираке и демонстрациями, которые прошли в Багдаде и на юге страны, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

МИД Франции выражает свои соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым.

«Франция заявляет о своей приверженности праву на мирную демонстрацию и важности пропорционального ответа со стороны сил безопасности, призвав иракские власти пролить свет на обстоятельства насилия», — говорится в заявлении МИД.

В стране, давно пострадавшей от войны и терроризма, Франция поддерживает усилия иракского правительства по стабилизации, перестройке и развитию государственных служб на благо всего иракского населения.

Париж приветствует готовность премьер-министра Ирака отреагировать на законные стремления к достоинству иракского народа, а также его решимость установить авторитет сплачивающегося и защищающего государства в качестве продолжения уже предпринятых усилий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Ираке вспыхнули 1 октября. Граждане страны недовольны низким уровнем жизни, маленькой зарплатой, высоким уровнем коррупции, безработицей, плохой работой коммунальных служб.

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