Пекин, , 08:47 — REGNUM Делегация США оказалась не готова к переговорам с КНДР, заявил представитель северокорейского МИД Ким Мён Гиль 7 октября журналистам в аэропорту в Пекине. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Дипломат Северной Кореи, представлявший свою страну на переговорах в Стокгольме рассказал, что двухсторонняя встреча была прервана.

«Могут произойти большие неприятности, если США не будут тщательно готовиться к таким контактам», — отметил Ким Мён Гиль.

Он также рассказал, что от КНДР были внесены предложения, но американская сторона ничего не подготовила, поэтому им надо лучше готовиться к переговорам. Теперь Пхеньян хочет услышать ответ от Вашингтона.

Как передавало ИА REGNUM, представители США и КНДР встретились в Стокгольме 4 октября. Рабочие переговоры начались на следующий день, но были прерваны. Позже МИД Северной Кореи опубликовал заявление, что Пхеньян ждет от Вашингтона отказа от «враждебной политики».