Казань, , 08:35 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов на своей странице в соцсетях поздравил Владимира Путина с днём рождения, назвав его «человеком железной воли», которому под силу решение задач «любого масштаба», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Поздравляю Вас от себя лично и от всех татарстанцев — туган конегез белэн, хормэтле Владимир Владимирович!» — написал Минниханов.

К его поздравлению присоединились и некоторые подписчики, пожелавшие «здоровья и мирного неба над головой».

К поздравлению приложен видеоролик, в котором использованы съёмки с визитов Владимира Путина в Казань, в том числе последнего — в день закрытия чемпионата мира WorldSkills, что проходил в столице Татарии в конце августа 2019 года.

Напомним, накануне глава государства с министром обороны Сергеем Шойгу погулял по сибирской тайге, привезя в качестве сувенира шишку сибирского кедра.