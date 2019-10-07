Екатеринбург, , 08:39 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга не организовывала предварительное анкетирование горожан о площадке для храма Святой Екатерины до проведения городского опроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии пояснили, что такие действия не стоят в планах руководства города.

Также в горадминистрации дали свой комментарий о тех субъектах, кто проводит предварительные анкетирования и заявляет, что действует в интересах города. Их заявления «не соответствуют действительности», подчеркнули в мэрии.

Напомним, ранее результаты своего предварительного исследования о «храмовом» опросе опубликовал депутат гордумы Константин Киселёв. По данным депутата, почти половина горожан знает о предстоящем голосовании.

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