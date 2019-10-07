Новосибирск, , 08:07 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочую встречу с новым начальником главного управления Минюста РФ по региону Дмитрием Павиным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Травников пожелал Павину успехов на новом посту, а новый начальник управления Минюста РФ по Новосибирской области заявил, что главной задачей видит дальнейшее укрепление эффективного взаимодействия между руководством региона и Министерством юстиции России.

Согласно официальным данным, Дмитрий Павин окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». С 2002 года служит в органах юстиции. В 2014 году стал начальник ГУ Министерства юстиции РФ по Свердловской области, через пять лет — начальником ГУ Минюста РФ по Новосибирской области.