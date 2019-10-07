Париж, , 08:05 — REGNUM В министерстве иностранных дел Франции назвали нарушением прибытие турецкого бурового судна в исключительную экономическую зону Кипра (ИЭЗ), сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Анри Ривьер. Эйфелева башня. 1902

«Прибытие нового турецкого бурового судна в исключительную экономическую зону Кипра является нарушением суверенитета Республики Кипр и международного права. Это недружественный жест, способствующий эскалации напряженности в восточной части Средиземного моря», — говорится в заявлении МИД Франции.

Министр иностранных дел Франции имел возможность обсудить эту ситуацию со своим кипрским коллегой. Он сообщил ему о полной солидарности Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае буровое судно Турции «Фатих» начало буровые работы в 75 км от западного побережья Кипра.

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