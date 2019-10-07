Новосибирск, , 07:26 — REGNUM В отношении главы Петровского сельского совета Ордынского района Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, 58-летняя чиновница обвиняется в совершении двух преступлений — «Растрата с использованием своего служебного положения» (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и «Получение должностным лицом лично взятки в крупном размере» (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2015 году и 2016 году она приняла на работу в администрацию своего знакомого и родственника. Зарплату они получали, а вот возложенные на них трудовые обязанности не исполняли. Ущерб бюджету сельского совета составил более 1 млн рублей. Кроме этого, в 2017 году чиновница получила от предпринимателя взятку. За 200 тыс. рублей был заключён договор использования муниципального имущества для сельскохозяйственной деятельности.

Решением суда глава сельсовета временно отстранена от должности. Уголовное дело будет рассматривать Ордынский районный суд.