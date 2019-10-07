Вашингтон, , 07:18 — REGNUM США не намерены наряду с Турцией участвовать в военной операции на севере Сирии и намерены отвести войска с этих территорий, говорится в сообщении пресс-службы администрации президента США.

«Турция скоро будет продвигаться вперед в рамках реализации давно запланированной операции в северной Сирии, — говорится в заявлении Белого дома. — Вооруженные силы США не будут поддерживать их и участвовать в операции, а напротив, победив местный халифат ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), больше не будут находиться в непосредственной близости с ней».

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о начале военной операции против курдов и создании зоны безопасности на севере Турции.

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