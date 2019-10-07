Киев, , 06:50 — REGNUM Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. О «красных линиях» спикер рассказал в эфире телеканала «Украина».

По словам спикера, речь идет как минимум о двух моментах: выборах в Донбассе и вопрос контроля российско-украинской границы между территориями республик и Российской Федерации.

«Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили», — отметил Разумков. Граница же должна полностью перейти под контроль киевской власти, поскольку это вопрос безопасности.

Ни одна из красных линий не будет перейдена при разработке законопроекта об особом статусе Донбасса, напомнил гражданам Украины спикер Верховной рады.

Напомним, на Украине националисты проводят массовые акции против формулы Штайнмайера, подразумевающей взаимный отвод войск от линии соприкосновения и закрепление особого статуса за территориями Донбасса.