Нью-Йорк, США, , 06:48 — REGNUM Сменить руководство «Нафтогаза» и добиться заключения контрактов с нужными компаниями планировали предприниматели связанные с Президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на собственные источники.

По данным АР должность председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева должен был занять директор по интегрированному газовому бизнесу компании Андрей Фаворов.

К предпринимателям, поддерживающим республиканцев, журналисты относят Игоря Фрумане и Льва Парнасе, а также «нефтяного магната» из Флориды Гарри Сарджинт III.

План бизнесменов заключался в том, чтобы, используя новых людей в руководстве компании добиться подписания контрактов между американскими энергетическими компаниями и «Нафтогазом». Реализации намеченного помешали прошедшие в стране президентские выборы и победа Владимира Зеленского.

Напомним, ранее сообщалось, что министр энергетики США Рик Перри просил Владимира Зеленского о расширении наблюдательного совета компании «Нафтогаз» и включении в него большего числа американских граждан.

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