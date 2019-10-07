Банги, , 03:18 — REGNUM Пулеметы, автоматы и винтовки из России доставлены в Центральноафриканскую республику (ЦАР) на безвозмездной основе. Об этом сообщает телеканал «Россия-1».

»Сейчас мы получили 14 самолетов. Это вторая партия поставки оборудования. Мы благодарны за сотрудничество», — сообщил представитель ЦАР.

В 2018 году в республике был создан центр обучения солдат, где преподают инструкторы из России.

Планируется создание российской военной базы в ЦАР и расширение численного состава военного контингента до 30 человек.

Напомним, в начале 2018 года первая партия оружия была доставлена в ЦАР. Поставки оружия осуществляются по согласованию с комитетом по санкциям Совета безопасности ООН и межправительственным соглашением РФ и ЦАР.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо число подготовленных российскими инструкторами военнослужащих ЦАР