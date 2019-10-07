Казань, , 03:04 — REGNUM Полномочия двух представителей Татарии продлены указами Рустама Минниханова. Так работать в качестве полномочных представителей республики продолжат Айрат Гатауллин и Руслан Кабиров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Полномочия полпреда в Турции Айрата Гатауллина продлены на три года, начиная с 5 октября 2019 года. Свой пост он занимает с октября 2016 года, перейдя с должности заместителя представителя в той же стране. Также до октября 2022 года продлены полномочия Руслана Кабирова в Туркмении, который занял этот пост три года назад, покинув должность заместителя главы минпромторга РТ. Полномочия Кабирова начинаются с 11 октября.

Напомним, в начале октября 2019 года также к исполнению своих обязанностей приступил и новый генеральный консул Турции в Казани. Этот пост вместо Ахмета Садыка Догана занял Исмет Эрикан, ставший 12 генконсулом в столице Татарии. Консульство здесь работает с 1996 года, обслуживая округ из шести регионов Поволжья.