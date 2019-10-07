Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Присоседиться к мораторию на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и не раскручивать гонку вооружений призвал США и НАТО посол РФ в США Анатолий Антонов.

Находясь на форуме «Диалог Форт-Росс», Анатолий Антонов заявил о том, что Россия «не заинтересована в гонке вооружений». Поэтому Президент РФ Владимир Путин предложил мораторий на размещение в Европе РСМД пока этого не сделают страны НАТО.

«Мы призываем США и другие страны НАТО присоединиться к такому мораторию», — сказал Антонов.

Напомним, ранее предложение о моратории на размещение РСМД в Европе Владимир Путин направил в страны Европы и Азии и в различные международные организации. Однако в НАТО заявляли, что предложение о моратории «не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах».

В начале этого года США заявили об одностороннем выходе из договора по РСДМД, который полностью запрещал эти ракеты. Поводом для выхода США из договора стали обвинения России в нарушении данного соглашения.